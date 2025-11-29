Primavera 2 Salernitana-Benevento | perla di Giugliano il derby è giallorosso
Tempo di lettura: < 1 minuto Nel torneo Primavera 2, dopo due sconfitte di fila torna a vincere il Benevento Primavera che si aggiudica il derby sul campo della Salernitana con il minimo scarto. Al “Giannattasio” di Giffoni Sei Casali a decidere il match è una perla su punizione di Giugliano al 20’ con i giallorossini poi bravi a serrare le fila e mantenere il vantaggio fino all’intervallo grazie a Suppa e ad un intervento decisivo di Nonga. Nella ripresa Giugliano e Soprano vanno vicini al raddoppio mentre è il palo a respingere la conclusione di Boncori per i padroni di casa. Non accade quasi più nulla con il Benevento che conquista la quinta vittoria in campionato e torna in corsa per un posto nei play off. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
