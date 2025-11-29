Prima pagina Gazzetta dello Sport | Il Milan va a genio
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 29 novembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
La prima pagina della Gazzetta di oggi: IL MILAN VA A GENIO - facebook.com Vai su Facebook
La prima pagina del 29 novembre 2025 #ASRoma Vai su X
La Gazzetta in prima pagina: "Il Milan va a genio" - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Il Milan va a genio". Da milannews.it
La Gazzetta dello Sport: "Conte, altri guai. Gilmour fuori per due mesi" - In casa Inter non esiste nessun caso Lautaro Martinez, come evidenzia oggi La Gazzetta dello Sport nel titolo di apertura della sua prima pagina. Riporta tuttonapoli.net
La Gazzetta in apertura: "Delirio Milan. Diavolo, che derby!" - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Delirio Milan. Secondo milannews.it