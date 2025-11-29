Prima nazionale per il premiato docufilm sull’assedio di Sarajevo Sniper Alley – To My Brother

Napolitoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 “Per la forza con cui intreccia memoria personale e storia collettiva, restituendo allo spettatore uno sguardo vivo e necessario su ciò che la guerra lascia e ciò che la memoria può ancora salvare. Attraverso la ricerca di un fratello perduto, il film costruisce un linguaggio universale che. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

prima nazionale premiato docufilmPrima nazionale per il premiato docufilm sull’assedio di Sarajevo - “Per la forza con cui intreccia memoria personale e storia collettiva, restituendo allo spettatore uno sguardo vivo e necessario su ciò che la guerra ... Si legge su 2anews.it

prima nazionale premiato docufilmPrima nazionale per il premiato docufilm “Sniper Alley – To My Brother” - “Per la forza con cui intreccia memoria personale e storia collettiva, restituendo allo spettatore uno sguardo vivo e necessario su ciò che la guerra ... napolivillage.com scrive

prima nazionale premiato docufilm'Santa Dalila', docufilm per avviare processo di beatificazione - L'obiettivo è nel titolo: "Santa Dalila" di Anna Langone, giornalista e documentarista che l'ha presentato in prima ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Prima Nazionale Premiato Docufilm