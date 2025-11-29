Il periodo che precede la cerimonia di consegna degli Oscar 2026 si caratterizza per una serrata attività di analisi e previsioni, volta a individuare i film e i professionisti più protagonisti della prossima stagione premiologica. Con 24 categorie in palio e alcune novità, tra cui il riconoscimento per miglior cast, l’evento del 15 marzo 2026 si avvicina, attirando l’attenzione di addetti ai lavori e appassionati. le date principali degli Oscar 2026. scadenze chiave previste. Annuncio delle shortlist: 16 dicembre 2025. Periodo di votazione per le nomination: 12-16 gennaio 2026. Annuncio delle nominations: 22 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Previsioni oscars 2026: nomi e vincitori in tutte le 24 categorie