Previsioni meteo per Avellino – 29 novembre 2025

Ad Avellino, il 29 novembre 2025, i cieli si presenteranno per l’intera giornata prevalentemente poco nuvolosi e, neanche a dirlo, non sono previste precipitazioni. Nel corso delle ore, la temperatura massima toccherà i 12°C, mentre la minima si attesterà sui 3°C; lo zero termico sarà collocato a. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

