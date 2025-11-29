Dopo un inizio di autunno con temperature molto alte, quasi estive, da una decina di giorni sembra abbia fatto già capolino l’inverno in Italia con il freddo che è protagonista in diverse parti d’Italia. A meno di un mese dall’arrivo del Natale, è possibile cercare di capire quello che sarà il meteo durante il periodo. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Previsioni meteo, cambia tutto a dicembre: un Natale così non si vedeva da tempo