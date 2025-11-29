Preso a pungi al volto da un 18enne che lo scippa della collanina d' oro nel centro di Roma

Ieri sera, in via dei Capocci nel rione Monti, un 56enne romano è stato avvicinato alle spalle da un giovane che gli ha strappato la collanina in oro dal collo e lo ha colpito ripetutamente con pugni al volto, per guadagnarsi la fuga. Ne è scaturita una colluttazione sino all’arrivo dei. 🔗 Leggi su Romatoday.it