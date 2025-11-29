Presidio per Fabio licenziato in tronco da Pam dopo il test del carrello Sono commosso ma ho fiducia nel futuro

Siena, 29 novembre 2025 – E' commosso Fabio Giomi. Stamani si trova a pochi metri da quell'ingresso che per tredici anni ha varcato ogni giorno. Sono in tanti davanti al supermercato Pam del centro commerciale di Porta Siena, a manifestare solidarietà a Giomi, 62 anni, licenziato in tronco da Pam per non aver superato il cosidetto 'test del carrello '. Parla Fabio, il papà licenziato in tronco dalla Pam col test del cliente invisibile: “Un trauma per me e la mia famiglia, voglio tornare al lavoro” Lui, che ora è diventato il simbolo della vertenza, è 'colpevole', secondo l'azienda, di non essersi accorto di un finto tentativo di furto messo in atto dagli ispettori aziendali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Presidio per Fabio, licenziato in tronco da Pam dopo il test del carrello. “Sono commosso ma ho fiducia nel futuro”

Fabio Giomi, cassiere Pam licenziato (a 62 anni): “Ecco cos’è il test del carrello. E quella frase dell’ispettore: ti rubo l’anima” - Il dipendente allontanato dal punto vendita di Porta Siena spiega cosa è successo quel giorno: “L’ispettore mi ha detto che avrei dovuto aprire le scatole”. Si legge su lanazione.it

Fabio Giomi, licenziato dalla Pam (a 62 anni) dopo aver fallito il «test del carrello»: «Hanno nascosto dei rossetti nelle scatole delle birre. Mi è crollato il mondo addosso» - L'ex cassiere lavorava alla Pam di Siena dal 2012, gli mancavano 5 anni alla pensione: «Ora c’è ansia e preoccupazione per il futuro, per le spese. Scrive msn.com