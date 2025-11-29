Presidio per Fabio licenziato in tronco da Pam dopo il test del carrello Sono commosso ma ho fiducia nel futuro

Siena, 29 novembre 2025 – E' commosso Fabio Giomi. Stamani si trova a pochi metri da quell'ingresso che per tredici anni ha varcato ogni giorno. Sono in tanti davanti al supermercato Pam del centro commerciale di Porta Siena, a manifestare solidarietà a Giomi, 62 anni, licenziato in tronco da Pam per non aver superato il cosidetto 'test del carrello '. Parla Fabio, il papà licenziato in tronco dalla Pam col test del cliente invisibile: “Un trauma per me e la mia famiglia, voglio tornare al lavoro” Lui, che ora è diventato il simbolo della vertenza, è 'colpevole', secondo l'azienda, di non essersi accorto di un finto tentativo di furto messo in atto dagli ispettori aziendali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

