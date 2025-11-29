Presidio pacifico ad Avellino in solidarietà con la Palestina

Avellinotoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avellino, 29 novembre 2025 – Nel tardo pomeriggio di oggi, il piazzale antistante la Prefettura di Avellino ha ospitato un presidio pacifico in solidarietà con il popolo palestinese, promosso da Rete Pace e Disarmo Avellino.Un’iniziativa nella Giornata Internazionale di solidarietàL’iniziativa si. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

