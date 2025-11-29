Presidio pacifico ad Avellino in solidarietà con la Palestina
Avellino, 29 novembre 2025 – Nel tardo pomeriggio di oggi, il piazzale antistante la Prefettura di Avellino ha ospitato un presidio pacifico in solidarietà con il popolo palestinese, promosso da Rete Pace e Disarmo Avellino.Un’iniziativa nella Giornata Internazionale di solidarietàL’iniziativa si. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Approfondisci con queste news
Luglio 1943, Bari. Un corteo pacifico di studenti che festeggiano la caduta del regime si imbatte in un presidio di soldati e miliziani. Gli spari lacerano l'aria rovente e spezzano decine di giovani vite in marcia per la libertà. Alessandro Latorre, diciassette anni, a - facebook.com Vai su Facebook
Prosegue il caso Sinistra per Israele. A Fassino risponde implicitamente la sezione lombarda dei giovani PD Lombardia, in un comunicato: «I Giovani Democratici di Bergamo non hanno mai cercato di fermare, né hanno mai fermato, alcuna voce... Il presidio p Vai su X