Presentazione delle Memorie Valdarnesi 2025 e premiazione dei vincitori del Bando ' Aldo Anselmi' 2025

Arezzonotizie.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 13 dicembre, alle ore 17:00 nella Sala Grande dell’Accademia Valdarnese del Poggio di Montevarchi, saranno presentate le Memorie Valdarnesi 2025.Memorie Valdarnesi è la rivista ufficiale di cultura e di vita dell’Accademia Valdarnese del Poggio che prese avvio nel lontano 1835 con una. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

