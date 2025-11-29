Presentazione delle Memorie Valdarnesi 2025 e premiazione dei vincitori del Bando ' Aldo Anselmi' 2025
Sabato 13 dicembre, alle ore 17:00 nella Sala Grande dell’Accademia Valdarnese del Poggio di Montevarchi, saranno presentate le Memorie Valdarnesi 2025.Memorie Valdarnesi è la rivista ufficiale di cultura e di vita dell’Accademia Valdarnese del Poggio che prese avvio nel lontano 1835 con una. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
News recenti che potrebbero piacerti
https://www.modernews.online/50598_venerdi-5-dicembre-2025-tra-memorie-di-quartiere-e-nuove-storie-al-caffe-sport-centoni-di-torino-la-presentazione-di-rebaudengo-e4-e-ponte-rosso/ Vai su Facebook
ROMA PALAZZO MARINA ? PRESENTAZIONE CALENDARIO DELL’UFFICIO PER LA TUTELA DELLA CULTURA E DELLA MEMORIA DELLA DIFESA #UTCMD Con il #Calendario2026 “Le Forme della Memoria” – il 1° curato dall’Ufficio - la #culturad Vai su X
Ricordi e Memorie. 900 giorni di guerra - A ottant’anni dalla fine della Seconda guerra mondiale, la Biblioteca Roncioniana domani alle 17 ospita la presentazione del volume... Secondo lanazione.it
Memorie di guerra sulla Linea Gotica - La Biblioteca Gambalunga, in collaborazione con l’Associazione Vittime Civili di Guerra di Rimini, chiude le celebrazioni per l’anniversario della Liberazione con un appuntamento di grande spessore ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it