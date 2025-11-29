Presentazione delle Memorie Valdarnesi 2025 e premiazione dei vincitori del Bando ' Aldo Anselmi' 2025

Sabato 13 dicembre, alle ore 17:00 nella Sala Grande dell’Accademia Valdarnese del Poggio di Montevarchi, saranno presentate le Memorie Valdarnesi 2025.Memorie Valdarnesi è la rivista ufficiale di cultura e di vita dell’Accademia Valdarnese del Poggio che prese avvio nel lontano 1835 con una. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it