Presa a pugni in faccia sul bus per aver chiesto a un passeggero di abbassare la voce

Poco dopo le 7 di giovedì 27 novembre 2025 gli agenti del commissariato Sestri sono intervenuti presso la fermata del bus di via Pacinotti a Sampierdarena dopo la segnalazione relativa a un'aggressione ai danni di una passeggera, in seguito alla quale era stato necessario interrompere la corsa e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

