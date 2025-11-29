Prendono a pugni due ispettori Siae durante un controllo denunciate tre persone

Aggressione ai danni di due ispettori della Siae, vittima di un episodio di violenza durante un controllo relativo ai diritti d'autore e alla concessione sulla regolarità di un abbonamento Sky business. Il fatto è avvenuto all'interno di una sala scommesse di via Cesare Battisti dove il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

