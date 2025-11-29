Prende 2mila euro di multe con l' auto dell' amico poi gliela brucia e lo perseguita armato di accetta | arrestato

Aveva chiesto in prestito l'auto a un amico e per il proprietario del veicolo, aver accettato quel favore, è stata una “condanna”. Perché l'auto poi è finita in fiamme, incendiata dopo un furto in abitazione commesso a Monza. E con quell'auto l'uomo, 28 anni, italiano, aveva accumulato multe non. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

