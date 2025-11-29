Prende 2mila euro di multa con l'auto dell'amico che gli chiede di pagarla ma lui gliela incendia | arrestato

Un uomo di 28 anni è stato arrestato nel Milanese perché accusato di atti persecutori nei confronti di un amico: avrebbe usato la sua auto e avrebbe accumulato multe per 2mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Sui 2mila emendamenti presentati dalla Lega al Bilancio del Comune di Varese, il centrodestra si spacca e Fratelli d'Italia prende le distanze dal Carroccio. - facebook.com Vai su Facebook

Prende 2mila euro di multa con l’auto dell’amico che gli chiede di pagarla, ma lui gliela incendia: arrestato - Un uomo di 28 anni è stato arrestato nel Milanese perché accusato di atti persecutori nei confronti di un amico: avrebbe usato la sua auto e avrebbe ... Da fanpage.it

Prende 2mila euro di multe con l'auto dell'amico poi gliela brucia e lo perseguita (armato di accetta): arrestato - Un incubo iniziato con un favore poi le gomme bucate sotto casa, l'incendio dopo un furto e la paura: in carcere un ragazzo di 28 anni ... Lo riporta milanotoday.it

Prende multe con auto di un amico e poi lo perseguita, preso - Aveva usato l'auto di un amico prendendo multe per duemila euro e quando questo gli ha domandato di pagarle, un ventottenne ha iniziato a perseguitarlo arrivando, secondo l'accusa, a incendiargli la v ... Scrive msn.com