Premio Welfare Oggi Reggio Calabria si classifica al secondo posto

Il Comune e l’Asp di Reggio Calabria ottengono un prestigioso riconoscimento nazionale: il progetto “Visioni e pratiche integrate innovative”, presentato nell’ambito del Forum Nazionale della Non Autosufficienza di Bologna, si è classificato al secondo posto tra i trenta partecipanti alla XVII. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Premio "Welfare Oggi" alla ASP di Reggio Calabria, Straface: " " - facebook.com Vai su Facebook

Comune e Asp Reggio al secondo posto del premio "Welfare Oggi" - Il Comune e l'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, con il progetto "Visioni e pratiche integrate innovative", presentato nell'ambito del Forum Nazionale della Non Autosufficienza di Bolog ... Riporta ansa.it

Premio Welfare Oggi 2025: Reggio Calabria si classifica al secondo posto | FOTO - Il Comune di Reggio Calabria e l’ASP di Reggio Calabria ottengono un prestigioso riconoscimento nazionale: il progetto “Visioni e pratiche integrate innovative”, presentato nell’ambito del Forum Nazio ... strettoweb.com scrive

Comune e Asp di Reggio classificati al secondo posto del premio “Welfare Oggi” - Il Comune e l’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, con il progetto “Visioni e pratiche integrate innovative”, presentato nell’ambito del Forum Nazionale della Non Autosufficienza di Bolog ... Come scrive giornaledicalabria.it