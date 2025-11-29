Premio Sirica 2025 al Cubo Architettura dell’emergenza i progetti vincitori e le menzioni speciali

Il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (CnaPPC) ha assegnato il “Premio Raffaele Sirica 2025”, istituito nel 2010 per ricordare Raffaele Sirica, alla guida del Consiglio dal 1998 al 2009. Il Premio, riservato ai professionisti under 40, chiedeva ai candidati di progettare un “Emergency Hub”, un organismo architettonico capace di accogliere e supportare il lavoro delle figure preposte alla gestione delle crisi e ai primi soccorsi alla popolazione. La sesta edizione va a OUT Architecture – Francesco Nardacci, Alessandro Minotti – con il progetto “Cubo”, premiato “per la capacità di delineare un modello originale di identità per la struttura d’emergenza, distaccandosi dalla soluzione convenzionale del container pur mantenendo una composizione semplice e rigorosa basata sulla modulazione del cubo”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

