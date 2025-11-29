Premier League tre giornate di squalifica a Idrissa Gueye dopo lo schiaffo a Keane
Premier League, tre giornate di squalifica a Gueye dopo lo schiaffo a Keane. Ecco cosa è successo tra i due calciatori Uno degli episodi più clamorosi della dodicesima giornata di Premier League è arrivato durante Manchester United-Everton. Dopo appena 13 minuti di gioco, Idrissa Gueye ha perso la calma con il compagno Michael Keane, arrivando
Everton, tre giornate di squalifica a Gueye dopo lo scontro con Keane - Appena dopo 13 minuti dal fischio d'inizio, infatti, Idrissa Gueye si è infuriato con il compagno Michael Keane, arrivando perfino a dargli uno schiaffo sul volto.
