Premier League tre giornate di squalifica a Idrissa Gueye dopo lo schiaffo a Keane

Premier League, tre giornate di squalifica a Gueye dopo lo schiaffo a Keane. Ecco cosa è successo tra i due calciatori Uno degli episodi più clamorosi della dodicesima giornata di Premier League è arrivato durante Manchester United-Everton. Dopo appena 13 minuti di gioco, Idrissa Gueye ha perso la calma con il compagno Michael Keane, arrivando . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Everton, tre giornate di squalifica a Gueye dopo lo scontro con Keane - Appena dopo 13 minuti dal fischio d'inizio, infatti, Idrissa Gueye si è infuriato con il compagno Michael Keane, arrivando perfino a dargli uno schiaffo sul volto.

