Premiata a Bologna l' imprenditoria femminile d' eccellenza menzione per l’innovazione a Mariscadoras
Prima tappa a Bologna per la nona edizione del premio Women Value Company Intesa Sanpaolo organizzato dal Gruppo bancario guidato da Carlo Messina, in collaborazione con Fondazione Marisa Bellisario e, da quest’anno, con la partecipazione di Intesa Sanpaolo Innovation Center.L’iniziativa. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
