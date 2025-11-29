Preghiera del mattino del 29 Novembre 2025 | Rendimi Tuo profeta

Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con la preghiera del mattino di oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

preghiera del mattino del 29 novembre 2025 rendimi tuo profeta

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 29 Novembre 2025: “Rendimi Tuo profeta”

