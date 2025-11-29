Preghiera del mattino del 29 Novembre 2025 | Rendimi Tuo profeta
Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con la preghiera del mattino di oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Approfondisci con queste news
27 novembre 2025 - Preghiera del mattino e Santa Messa. I frati del Sacro Convento vi invitano a unirvi a loro per la preghiera del mattino seguita dalla Santa Messa nella Basilica di san Francesco in Assisi - Vuoi far celebrare una S. Messa secondo le tue i - facebook.com Vai su Facebook
Preghiera del mattino del 27 Novembre 2025: “Rendimi attento agli altri” - Ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore ... lalucedimaria.it scrive
Preghiera della sera 28 Novembre 2025: “Effondi su di me la Tua grazia” - "Effondi su di me la tua grazia": con questa preghiera, che eleviamo al Cuore di Gesù, concludiamo questa giornata di venerdì ... Si legge su lalucedimaria.it