Predator badlands scopri l evoluzione del kalisk secondo i effetti speciali di weta fx

una dettagliata analisi degli aspetti visivi e narrativi di predator: badlands. Il film Predator: Badlands si distingue per l’originalità di alcuni elementi visivi e narrativi, grazie anche al contributo dei team di effetti speciali e animazione di Weta FX. La colossale creatura Kalisk rappresenta un esempio emblematico di come la progettazione digitale sia evoluta durante la produzione, affrontando numerosi cambiamenti fino alla sua definizione finale. L’opera, diretta da Dan Trachtenberg, riporta in scena un protagonista giovane, Dek, che, attraverso un lungo viaggio su un pianeta pericoloso, si confronta con un predatore che sfida la linea tra forza brutale e complessità emotiva. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Predator badlands scopri l evoluzione del kalisk secondo i effetti speciali di weta fx

