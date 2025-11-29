Precipita per oltre 20 metri da una scogliera per scattare una fotografia Leticia muore a 33 anni

La 33enne Leticia Lembi è morta cadendo da una scogliera a Mar del Plata, in Argentina, mentre scattava una foto. È precipitata per oltre 20 metri ed è deceduta sul colpo. Con lei c'erano il cugino e alcuni amici che hanno assistito alla scena. 🔗 Leggi su Fanpage.it

