Precipita dalla scogliera per una foto | la morte di Leticia e l’illusione del momento perfetto

Thesocialpost.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il viaggio in Argentina avrebbe dovuto essere una parentesi di lavoro e leggerezza, un’occasione per ritrovare amici e condividere un panorama affacciato sull’oceano. Invece, per Leticia Lembi, 33 anni, tutto si è fermato in pochi secondi sulla scogliera di Los Acantilados, a Mar del Plata, dove un equilibrio perso nel punto sbagliato ha trasformato un gesto istintivo in una tragedia definitiva. La giovane giornalista e consulente di marketing era partita per partecipare a un evento professionale, ma nella sera del 26 novembre quel precipizio di oltre venti metri ha inghiottito la sua vita davanti agli occhi del cugino e degli amici che erano con lei. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

