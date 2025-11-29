Prada | investiti 60 milioni nel 2025 con nuove sedi e ampliamenti

Arezzo, 29 novembre 2025 – Un intervento che, nelle intenzioni del management, mira a consolidare competenze tecniche e a rendere piu' fluida la gestione di un comparto produttivo delicato. Il progetto di Milano si affianca all'apertura di due poli produttivi. Il primo e' il nuovo stabilimento per la pelletteria a Piancastagnaio (Siena), progettato da zero per essere all'avanguardia sul piano tecnologico e ambientale. "Ne stiamo costruendo uno da capo per renderlo all'avanguardia in un contesto di seria sostenibilita'", ha precisato Guerra. Il secondo e' il nuovo centro dedicato alla maglieria a Gubbio, indicato tra i progetti piu' rilevanti del 2025 per rafforzare una lavorazione che richiede competenze altamente specializzate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

