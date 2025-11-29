Posizioni economiche ATA ufficiale | prove finali rinviate a dopo le festività di fine anno NOTA Ministero

Il 28 novembre il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha incontrato le parti sindacali per discutere la procedura di attribuzione delle posizioni economiche al personale ATA. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

posizioni economiche ata ufficialeCaos sulle posizioni economiche ATA: la FLC CGIL chiede interventi immediati dal MIM - Scopri il caos sulle posizioni economiche ATA e le polemiche sulle assegnazioni da parte degli Uffici Scolastici Regionali. Scrive informazionescuola.it

posizioni economiche ata ufficialeNuova sede prova posizioni economiche Ata, sarà utilizzato il criterio di prossimità. Entro pochi giorni la decisione - Prova finale posizioni economiche ATA: ai nostri microfoni il resoconto di Pasquale Raimondo UIL Scuola RUA dopo l'incontro al Ministero tra Amministrazione e sindacati. Secondo orizzontescuola.it

posizioni economiche ata ufficialeProva finale per le posizioni economiche ATA: si ai permessi retribuiti per partecipare, FAQ MIM - Il Ministero dell'istruzione ha aggiornato le FAQ sulle nuove posizioni economiche ATA per chiarire la possibilità di usare i permessi retribuiti per partecipare alla prova finale del percorso. Scrive ticonsiglio.com

