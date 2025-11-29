Domenica notte il Porto sarà impegnato in una gara casalinga con l’Estoril, con l’obiettivo di rafforzare ancora la sua leadership: 10 vittorie e 1 pareggio in 11 gare per i Dragoni, che stanno disputando un cammino eccezionale. Giovedì notte è arrivata anche una bella vittoria in Europa League: 3-0 al Nizza senza discussioni, con la . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Porto-Estoril (domenica 30 novembre 2025 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Prosegue la marcia dei Dragoni?