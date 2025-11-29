Porsche Experience Center Franciacorta | come sono e quanto costano le esperienze in pista

Inaugurato nel 2021, il tracciato bresciano è un punto di riferimento per gli appassionati Porsche. Qui si possono infatti ammirare i gioielli della casa di Stoccarda, ma soprattutto goderseli al volante, che sia in pista, di traverso o anche in fuoristrada. Ampia la scelta di esperienze disponibili: ecco cosa prevedono e quanto costano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Porsche Experience Center Franciacorta: come sono e quanto costano le esperienze in pista

Altri contenuti sullo stesso argomento

Venerdi 12 Dicembre *Gala dinner* - Premiazione Gt3isti Challenge ‘25 - ?Presentazione stagione ‘26 Porsche Experience Centre Franciacorta 20:00 Abito scuro - facebook.com Vai su Facebook

Porsche Experience Center Franciacorta: come sono e quanto costano le esperienze in pista - Inaugurato nel 2021, il tracciato bresciano è un punto di riferimento per gli appassionati Porsche. Si legge su msn.com

Porsche Classic 2024: a Franciacorta trionfa il restauro d'autore - A Franciacorta va in scena la passione: per il 40° di Porsche Italia, il Concorso di Restauro premia una 912 Targa con una storia incredibile alle spalle. Segnala affaritaliani.it

Concorso di Restauro Porsche Classic, vince una straordinaria 912 - Al Porsche Experience Center Franciacorta il Concorso di Restauro celebra il 40° anniversario di Porsche Italia: modelli iconici, maestria artigianale e una sfida d’eccellenza ... Segnala msn.com