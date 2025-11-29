Ponte il borgo diventa Hub urbano | primo obiettivo la riqualificazione di piazza 1° maggio
Pontedellolio rilancia il proprio centro storico attraverso una serie di interventi che prenderanno il via dalla prossima primavera. L’annuncio è arrivato dal sindaco Alessandro Chiesa durante il Consiglio comunale tenuto nella serata di venerdì 28 novembre nel quale l’Amministrazione ha. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Altre letture consigliate
Un passo dopo l’altro sul Ponte Gobbo, mentre il cielo diventa blu e le prime luci si accendono sul borgo. Bobbio sa sempre come incantare. Foto di @enricochiari Scopri il borgo https://www.e-borghi.com/borgo/bobbio/ - facebook.com Vai su Facebook
Vaccini Covid. La discoteca di Borgo Vercelli diventa un hub - La discoteca “Il Globo” sarà prestata alla sanità per migliorare la campagna vaccinale anti Covid della Asl di Vercelli. Segnala quotidianosanita.it