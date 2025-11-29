Ponte della Vittoria a Cremeno 100mila euro per le barriere antisuicidio
La Provincia di Lecco ha stanziato 100mila euro per contribuire alla realizzazione di parapetti di sicurezza sul Ponte della Vittoria, nell'ambito di un intervento complessivo da 1,2 milioni di euro. L'obiettivo è prevenire atti estremi attraverso la messa in sicurezza del viadotto, seguendo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
