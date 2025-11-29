Pompei la visita a sorpresa di Mattarella agli Scavi | l' incontro con don Patriciello

Ilmattino.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una foto li ritrae di nuovo insieme. Padre Maurizio Patriciello e il Presidente Sergio Mattarella, mani che si ritrovano in segno di affetto e stima. Patriciello ha consegnato questa mattina al. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

pompei la visita a sorpresa di mattarella agli scavi l incontro con don patriciello

© Ilmattino.it - Pompei, la visita a sorpresa di Mattarella agli Scavi: l'incontro con don Patriciello

Altre letture consigliate

pompei visita sorpresa mattarellaMattarella a Pompei, visita a sorpresa tra le antiche meraviglie degli Scavi - Ad accogliere il Capo dello Stato è stato il direttore del Parco, Gabriel Zuchtriegel, che ha guidato Mattarella in un breve percorso attraverso alcune delle aree più significative degli scavi, ... Lo riporta lostrillone.tv

Pompei, la visita a sorpresa di Mattarella agli Scavi. L'incontro con don Patriciello - Padre Maurizio Patriciello e il Presidente Sergio Mattarella, mani che si ritrovano in segno di affetto e stima. Come scrive ilmattino.it

Alunna del Pascal di Pompei accompagnerà domani Mattarella - L'alunna Sara Quagliozzi del liceo Pascal di Pompei è stata scelta per accompagnare, insieme con il compagno Filippo Mettifogo del Liceo Scientifico Manfredo Fanti di Carpi, il Presidente della ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Pompei Visita Sorpresa Mattarella