Pompei la visita a sorpresa di Mattarella agli Scavi | l' incontro con don Patriciello
Una foto li ritrae di nuovo insieme. Padre Maurizio Patriciello e il Presidente Sergio Mattarella, mani che si ritrovano in segno di affetto e stima. Patriciello ha consegnato questa mattina al. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Altre letture consigliate
I look delle feste iniziano da qui. Le slingback sono al 30% per il Black Friday. Passa in boutique, via Plinio 25 - Pompei o visita il sito Pipol.it #blackfriday #pipolboutique #pompei - facebook.com Vai su Facebook
Oggi in visita privata agli scavi di Pompei uno dei calciatori più amati della storia del Calcio Napoli, compagno di reparto di Maradona e con lui vincitore di uno Scudetto e di una Coppa Uefa: Careca Vai su X
Mattarella a Pompei, visita a sorpresa tra le antiche meraviglie degli Scavi - Ad accogliere il Capo dello Stato è stato il direttore del Parco, Gabriel Zuchtriegel, che ha guidato Mattarella in un breve percorso attraverso alcune delle aree più significative degli scavi, ... Lo riporta lostrillone.tv
Pompei, la visita a sorpresa di Mattarella agli Scavi. L'incontro con don Patriciello - Padre Maurizio Patriciello e il Presidente Sergio Mattarella, mani che si ritrovano in segno di affetto e stima. Come scrive ilmattino.it
Alunna del Pascal di Pompei accompagnerà domani Mattarella - L'alunna Sara Quagliozzi del liceo Pascal di Pompei è stata scelta per accompagnare, insieme con il compagno Filippo Mettifogo del Liceo Scientifico Manfredo Fanti di Carpi, il Presidente della ... Secondo ansa.it