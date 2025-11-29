Politeama di Napoli ‘Ego’ di Maria Avolio in scena con la supervisione di Luciano Melchionna

Tempo di lettura: < 1 minuto Al Politeama di Napoli, venerdì 5 e sabato 6 dicembre ore 20.30 sarà in scena “Ego”, un nuovo appuntamento della rassegna “Sul palcoscenico insieme”: tra le tante novità della manifestazione gli spettatori si godono lo spettacolo seduti direttamente sul palcoscenico, tra gli attori. “Ego” di Maria Avolio, che firma anche la regia; con Maria Avolio, Lorenzo Stingone, Francesco Maria Punzo; testi di Maria Avolio e Francesco Maria Punzo; supervisione di Luciano Melchionna; è uno spettacolo che esplora l’egocentrismo come impulso primordiale, animale, umano e vivente. In scena gli interpreti si muovono in uno spazio che è al tempo stesso rifugio e gabbia, indossando maschere e costumi che trasformano l’Ego in un abito, una seconda pelle, confortevole e alienante. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

