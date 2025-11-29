Polestar 4 in offerta | sconto di 7mila euro sul prezzo di listino
Fino al 31 dicembre 2025 il Suv coupé tecnologico Polestar 4 è in promozione con 7.000 euro di incentivi su tutte le versioni, Single Motor e Dual Motor. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
