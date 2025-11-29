Pogba Monaco | l’ex Juve è pronto a riprendersi gradualmente una maglia da titolare ma lo spogliatoio… La rivelazione dalla Francia

Pogba Monaco, il francese è tornato in campo dopo un’eternità ma non sarà titolare col PSG: il club predica calma, lo spogliatoio lo vuole leader. La lunghissima attesa è finalmente terminata e nel Principato si torna a respirare aria di grande calcio.  Paul Pogba  ha rimesso piede in campo in una gara ufficiale dopo un calvario durato ben  811 giorni. Il centrocampista francese ha fatto il suo debutto con la maglia del  Monaco  nella sfida di campionato contro il  Rennes. Sebbene il risultato finale sia stato pesante per la sua squadra, uscita sconfitta con un netto 4-1, gli otto minuti concessi all’ex giocatore della  Juventus  sono bastati per riaccendere la luce: la sua visione di gioco e le sue capacità tecniche, rimaste intatte nonostante la lunga inattività, hanno subito strappato applausi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

