Poco Parma | decisivi gli errori di Corvi e Troilo vince l' Udinese

Parmatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fa quasi tutto il Parma. L’Udinese, senza neanche troppa fatica, segna due gol e si porta a casa tre punti. A decidere la partita una rete di Zaniolo nel primo tempo (11’) dopo un erroraccio di Corvi che sbaglia i tempi d’uscita regalando al numero dieci friulano l’occasione di depositare il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

