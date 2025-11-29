Pjanic lascia il calcio e diventa agente Il viaggio del Piccolo Principe | dalla guerra a Roma e Juve

Per il centrocampista ora inizia la vita da procuratore. In campo ha incantato tra punizioni e lanci: prima era un nemico dei bianconeri, poi ha vinto a Torino. Ma tutto parte dal conflitto nei Balcani e dentro a un garage in Lussemburgo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pjanic lascia il calcio e diventa agente. Il viaggio del Piccolo Principe: dalla guerra a Roma e Juve

