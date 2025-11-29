Pjanic ha deciso | niente Juve si ritirerà dal calcio giocato a 35 anni! E per il futuro spunta questa suggestione | il punto sul bosniaco

Pjanic dice addio al calcio giocato a 35 anni: la visita alla Continassa era solo un saluto, nel suo futuro c’è la carriera da procuratore. Il calcio perderà presto ufficialmente uno dei suoi interpreti più raffinati dell’ultimo decennio. Miralem Pjanic ha deciso di dire basta e di ritirarsi dal calcio giocato all’età di 35 anni. La notizia, riportata dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, segna la fine della carriera del “Pianista”, che ha deliziato le platee di mezza Europa con la sua tecnica e la sua visione di gioco, lasciando un ricordo indelebile soprattutto nei tifosi della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pjanic ha deciso: niente Juve, si ritirerà dal calcio giocato a 35 anni! E per il futuro spunta questa suggestione: il punto sul bosniaco

Altre letture consigliate

Miralem Pjanic si ritira dal calcio giocato Dopo una carriera straordinaria che lo ha visto protagonista in Serie A con Roma e Juventus, passando per le esperienze internazionali con Barcellona, Besiktas, Al Sharjah e CSKA Mosca, il bosniaco ha deciso di Vai su X

Miralem Pjanic si ritira dal calcio giocato Dopo una carriera straordinaria che lo ha visto protagonista in Serie A con Roma e Juventus, passando per le esperienze internazionali con Barcellona, Besiktas, Al Sharjah e CSKA Mosca, il bosniaco ha deciso di - facebook.com Vai su Facebook

Pjanic ha deciso: c'è l'annuncio 8 anni dopo quel fallo in Inter-Juve - Se si fa il nome di Miralem Pjanic a Napoli, il primo pensiero - Come scrive msn.com

L'EX JUVENTUS - Pjanic pronto al ritiro dal calcio giocato - Miralem Pjanic, ex centrocampista della Juventus, noto ai tifosi del Napoli in particolar modo per il famoso fallo in Inter- Come scrive napolimagazine.com

Ritiro Pjanic, l’ormai ex centrocampista ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Ha già deciso cosa fare in futuro - Ritiro Pjanic: un addio al calcio giocato e l’inizio di una nuova avventura. calcionews24.com scrive