Pjanic ha deciso | niente Juve si ritirerà dal calcio giocato a 35 anni! E per il futuro spunta questa suggestione | il punto sul bosniaco

Juventusnews24.com | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pjanic dice addio al calcio giocato a 35 anni: la visita alla Continassa era solo un saluto, nel suo futuro c’è la carriera da procuratore. Il calcio perderà presto ufficialmente uno dei suoi interpreti più raffinati dell’ultimo decennio.  Miralem Pjanic  ha deciso di dire basta e di ritirarsi dal calcio giocato all’età di 35 anni. La notizia, riportata dall’edizione odierna de  La Gazzetta dello Sport, segna la fine della carriera del “Pianista”, che ha deliziato le platee di mezza Europa con la sua tecnica e la sua visione di gioco, lasciando un ricordo indelebile soprattutto nei tifosi della  Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

