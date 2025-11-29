Pistole fatte volare da un balcone a Bari 42enne arrestato | in casa aveva anche maschere di personaggi famosi

Arrestato a Bari un 42enne per detenzione di armi clandestine e ricettazione: sequestrate due pistole e maschere dopo segnalazione anonima. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Pistole fatte volare da un balcone a Bari, 42enne arrestato: in casa aveva anche maschere di personaggi famosi

