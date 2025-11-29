Piscina abusiva costruita in area condominiale | scattano sequestro e denuncia
Prosegue l'attività di controllo e tutela del territorio e del decoro urbano da parte della polizia locale di Reggio Calabria. Nella giornata di ieri, gli agenti del comando di viale Aldo Moro guidati dal colonnello comandante Salvatore Zucco, nel corso di un controllo ha denunciato all'autorità. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
