Pisacane dopo Juventus Cagliari | Abbiamo fatto delle cose buone ma dobbiamo essere più smaliziati Palestra? Siamo felici di averlo individuato

Pisacane dopo Juventus Cagliari ha analizzato la prestazione della sua squadra nella sconfitta contro la i bianconeri elogiando i suoi in diversi aspetti Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, ha parlato nel post gara del match valido per la 13a giornata di Serie A contro la Juventus svoltosi all’Allianz Stadium. Il suo intervento ai microfoni di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pisacane dopo Juventus Cagliari: «Abbiamo fatto delle cose buone, ma dobbiamo essere più smaliziati. Palestra? Siamo felici di averlo individuato»

Dopo un giorno di riposo, gli uomini di Pisacane hanno ripreso gli allenamenti ad Assemini

Militante del #PCI, arrestato e condannato più volte dal regime, #BrunoPasquali dopo l' #8settembre 1943 diede vita ad una formazione partigiana chiamata " #Pisacane".Catturato dai fascisti su delazione venne prima a lungo torturato ed infine fucilato a #Bol

Cagliari, Pisacane: "Fatto cose positive. Cercheremo di avere più malizia" - Dopo la sconfitta allo Stadium contro la Juventus, l'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Quando.

DAZN - Cagliari, Pisacane: "Peccato, ma non mi sento di condannare la squadra, avevamo di fronte la Juventus" - Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro la Juventus: "Quando hai di fronte la Juve, anche se le cose sembrano buone hanno un peso diverso.

Pisacane nel post partita: «Il Cagliari ha personalità e coraggio contro una squadra di valore. Palestra? Dico questo» - Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, ha parlato nel post gara della 13a giornata di Serie A contro la Juventus.