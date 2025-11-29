Pisacane a DAZN | Dispiaciuto per le due occasioni create nel secondo tempo Quando hai di fronte la Juve… Su Palestra dico questo
Pisacane a DAZN: le dichiarazioni del tecnico del Cagliari al termine della partita disputata contro la Juventus. Tutte le parole. Fabio Pisacane ha parlato a Dazn al termine di Juve Cagliari. GARA – «E’ normale che quando hai di fronte la Juve tutto quello che fai anche di buono a volte sembra che ha un peso diverso. Siamo andati in vantaggio ed è stato un peccato perché abbiamo sbagliato una scalata, dovevamo accorciare prima su McKennie con Obert, però è stato un peccato. Non mi sento neanche di condannare la mia squadra perché di fronte avevamo un avversario con dei valori importanti e mi piace pensare più alle cose buone fatte». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
