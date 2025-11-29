Pisa Inter tutto pronto per la giornata dei nerazzurri! Cosa filtra dopo la seduta di allenamento mattutina a Appiano Gentile

Inter News 24 Pisa Inter, tutto pronto per il prossimo test degli uomini di Chivu! Le ultime sulla partita in programma per domani. L’Inter è pronta a scendere in campo domenica alle 15:00 per affrontare il Pisa nella tredicesima giornata di Serie A 202526. La squadra di Cristian Chivu, reduce da due sconfitte consecutive contro Milan e Atletico Madrid, ha bisogno di una vittoria per rilanciarsi in campionato. Oggi, alla vigilia della sfida, i nerazzurri hanno svolto una seduta di allenamento mattutina a Appiano Gentile. Durante l’allenamento, Chivu ha cercato di preparare al meglio i suoi uomini, concentrandosi su tattiche e strategie per contrastare il Pisa, che sta vivendo un buon momento di forma, come dimostrato dalla sua striscia di sei risultati utili consecutivi. 🔗 Leggi su Internews24.com

