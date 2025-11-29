Pisa-Inter probabili formazioni | Luis Henrique a destra ThuLa dal 1?

La 13ª giornata di Serie A prosegue e l’Inter ha necessità di tre punti per tornare nei primi posti in classifica. I nerazzurri si giocheranno questa possibilità in casa del Pisa a partire dalle ore 15:00 del 30 novembre. Dopo la sconfitta nel derby e contro l’Atletico Madrid, la formazione di Chivu si giocherà la vittoria per riportare il buon umore all’interno dello spogliatoio. Per questa sfida Chivu potrà valutare diversi cambi rispetto alla sfida di Champions League, valutando anche la condizione atletica di alcune pedine: Mkhitaryan, ad esempio, potrebbe essere convocato in quanto sembra aver recuperato al 100% dal problema occorso nel match contro il Napoli, difficilmente però l’armeno sarà in campo dal 1?. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

