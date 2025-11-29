Pisa-Inter il pronostico | Chivu non può sbagliare ma Gilardino prepara la trappola

Gazzetta.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo due ko consecutivi in campionato e Champions, gli ospiti non hanno alternative alla vittoria: ma occhio ai toscani, in serie positiva da sei turni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

pisa inter il pronostico chivu non pu242 sbagliare ma gilardino prepara la trappola

© Gazzetta.it - Pisa-Inter, il pronostico: Chivu non può sbagliare, ma Gilardino prepara la trappola

News recenti che potrebbero piacerti

pisa inter pronostico chivuPisa-Inter pronostico e quote: la chicca sul risultato esatto - Inter con un focus dell'esperto sulle quote risultato esatto del match valido per il 13° turno di campionato. calciomercato.com scrive

pisa inter pronostico chivuPronostico Pisa-Inter: esterni sollecitati per un match ad alta tensione, puntiamo sugli over corner! - Inter, partita importante per capire lo stato di salute degli ospiti. Secondo assopoker.com

pisa inter pronostico chivuPisa-Inter, torna la ThuLa in attacco: Chivu dà fiducia al capitano - Inter, prevista per domenica 30 novembre 2025 è valida per la 13esima di Serie A. Riporta sportpaper.it

Cerca Video su questo argomento: Pisa Inter Pronostico Chivu