Inter News 24 Pisa Inter, i pericoli della squadra di Gilardino: da qui nascono i 6 risultati utili consecutivi. I punti di forza dei toscani. A inizio stagione, più di qualcuno aveva frettolosamente etichettato il neopromosso Pisa come la classica “squadra materasso”, destinata a un campionato di pura sofferenza. La realtà del campo, però, sta raccontando una storia diversa. Il club toscano, che domani pomeriggio ospiterà i nerazzurri alla “Cetilar Arena”, si sta difendendo con onore nel suo ritorno in Serie A. Merito del lavoro del tecnico Alberto Gilardino, che ha plasmato un’identità tattica precisa basata su principi cardine solidi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pisa Inter, i pericoli della squadra di Gilardino: da qui nascono i 6 risultati utili consecutivi

