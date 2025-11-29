Pisa Inter Gilardino perde Cuadrado e Akinsanmiro | la probabile formazione dei toscani

Inter News 24 In vista di Pisa Inter mister Gilardino perde due elementi chiave come Cuadrado e Akinsanmiro. Ecco la probabile formazione dei toscani. Dopo il pareggio in extremis contro il Sassuolo al Mapei Stadium, il Pisa di Alberto Gilardino ospita l’Inter per la 13ª giornata del campionato di Serie A 202526. I toscani dovranno fare a meno degli infortunati Juan Cuadrado e Ebenezer Akinsanmiro, assenze che complicano le scelte del tecnico ex Genoa. Secondo La Gazzetta dello Sport, Alberto Gilardino schiererà un compatto 3-4-1-2. Davanti al portiere Semper, la difesa sarà composta da Caracciolo, lo spagnolo Raúl Albiol e Canestrelli. 🔗 Leggi su Internews24.com

