Pisa Inter forfait inaspettato per Chivu | Bonny non ci sarà! Il motivo
Inter News 24 e le condizioni dell’attaccante francese. Novità da Appiano Gentile. Brutte notizie dell’ultim’ora scuotono la vigilia della Beneamata. Cristian Chivu, il tecnico nerazzurro, dovrà fare a meno di una pedina importante per la delicata trasferta dell’Arena Garibaldi contro il Pisa. Ange-Yoan Bonny, il giovane e promettente attaccante francese che si stava ritagliando uno spazio importante nelle rotazioni offensive, è stato costretto al forfait improvviso. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centravanti è stato bloccato da una sindrome influenzale che gli impedirà di prendere parte alla sfida di campionato, costringendolo a restare a Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com
