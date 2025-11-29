Pisa Gilardino | Inter bestia ferita Vural e Denoon infortunati

Pisa, 29 novembre 2025 – C'è grande fermento in città. Domani il Pisa affronta l'Inter. Tutto esaurito (biglietti esauriti in quindici minuti lunedì scorso) per la sfida valida per la tredicesima giornata. I nerazzurri toscani sono reduci da sei risultati utili consecutivi. Gli uomini di Chivu, invece, sono reduce dalle sconfitte contro Milan e Atletico Madrid (in Champions League) e un terzo ko consecutivo rappresenterebbe la crisi. Nel giorno della vigilia Alberto Gilardino ha presentato la gara in conferenza stampa. LE CONDIZIONI DELLA SQUADRA - "La squadra in questi giorni ha lavorato molto, molto bene, approcciandosi subito dopo la gara con il Sassuolo con la giusta mentalità.

