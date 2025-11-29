L'ex difensore del Barça, che ha rivoluzionato la Davis, spara grosso: "Ci vogliono 30 secondi in più, la gente vuole vedere il punto". In realtà la regola del killer point è applicata da anni nei tornei di doppio, suscitando non poche polemiche. E molte partite leggendarie sono diventate tali anche grazie a game infiniti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Piqué, provocazione shock: "La seconda di servizio una perdita di tempo. Aboliamola"