Piqué provocazione shock | La seconda di servizio una perdita di tempo Aboliamola
L'ex difensore del Barça, che ha rivoluzionato la Davis, spara grosso: "Ci vogliono 30 secondi in più, la gente vuole vedere il punto". In realtà la regola del killer point è applicata da anni nei tornei di doppio, suscitando non poche polemiche. E molte partite leggendarie sono diventate tali anche grazie a game infiniti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Scopri altri approfondimenti
“Questo è il più grande shock dei neo-genitori”: l’ostetrica spiega cos’è la sindrome della seconda notte - L’arrivo di un neonato spesso stravolge ogni equilibrio, ma è con la seconda notte che molti genitori vivono il primo vero shock: il bebè, improvvisamente diventa inconsolabile, gettando nel panico ... Riporta fanpage.it