Pioggia di telefonate dall’estero non bisogna rispondere | ecco perché
L’Agicom e l’Autorità tlc avevano inserito lo “scudo” per le telefonate dei call center da numeri italiani, ma c’è una novità disarmante Lo scudo è stato aggirato. E si può fare quasi nulla. Pensare che il 19 novembre 2025 era stato attivato dall’ Autorità Tlc lo scudo telemarketing, ovvero una barriera protettiva per evitare che gli italiani ricevessero telefonate insistenti dai call center per proposte commerciali di ogni genere, soprattutto energia e telefonia. Era appena partita ed aveva riscosso grande successo, ma adesso siamo ripartiti da zero. (Ansa Foto) Cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
