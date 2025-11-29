Pino Irpino | dodici anni di solidarietà in viaggio tra i comuni irpini
Avellino – Con la presentazione ufficiale avvenuta questa mattina, è partita la dodicesima edizione del Pino Irpino, la grande carovana di solidarietà che, come ogni anno, attraverserà tutta la provincia, raggiungendo i 118 comuni dell'Irpinia. Un'iniziativa che, pur nella sua semplicità.
Il Pino Irpino 2025 arriva a Baiano! La Pro Loco di Baiano è felice di annunciare che la carovana del Pino-Irpino anche quest'anno farà tappa nel nostro paese: il 5 dicembre alle ore 9:26! Quest'anno il viaggio attraversa tutta l'Irpinia portando con sé u