Pino Irpino | dodici anni di solidarietà in viaggio tra i comuni irpini

Avellinotoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avellino – Con la presentazione ufficiale avvenuta questa mattina, è partita la dodicesima edizione del Pino Irpino, la grande carovana di solidarietà che, come ogni anno, attraverserà tutta la provincia, raggiungendo i 118 comuni dell’Irpinia. Un’iniziativa che, pur nella sua semplicità. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

