Pino Daniele | Napoli dedica una targa al brano Napule è

La città di Napoli ha dedicato una targa a Pino Daniele e alla sua Napule è, per ricordare il luogo esatto in cui il cantautore, allora diciottenne, iniziò a comporla. La proposta proviene dal vicesindaco e assessore all'Urbanistica con delega alla Toponomastica, Laura Lieto, e la giunta comunale l'ha deliberata all'unanimità. Il Comune di Napoli ha commentato così il progetto: «Napule è' è molto più di una canzone, è un inno identitario che racconta l'anima di Napoli e dei napoletani. Con questa iniziativa, la città rende omaggio a Pino Daniele e alla sua musica, patrimonio culturale e simbolo universale di napoletanità».

